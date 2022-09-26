Американский рэпер Даниэль Эрнандес хочет быть похороненным в России
Выступающий под псевдонимом 6ix9ine исполнитель из США выступил на рэп-фестивале в Москве и признался в любви к россиянам.
Известный под псевдонимом 6ix9ine американский рэп-исполнитель Даниэль Эрнандес выступил на рэп-фестивале в Москве и со сцены признался в своей любви к России и ее гражданам, сообщает Рамблер.
Музыкант назвал Российскую Федерацию своим вторым домом, а затем обратился к зрителям с неожиданной просьбой. Эрнандес заявил, что хочет после смерти быть похороненным в России.
"Если я умру, не отправляйте меня в США, похороните меня в России", - попросил 6ix9ine.
Как стало известно изданию, российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин (псевдоним Pharaon) ранее предпочитал съемные квартиры и постоянные переезды. Но с возрастом решил прекратить вечные поиски приюта, и купил квартиру за 120 миллионов рублей.
Элитное жилье находится в центре Москвы напротив храма Христа Спасителя.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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