Американский рэпер Даниэль Эрнандес хочет быть похороненным в России

Выступающий под псевдонимом 6ix9ine исполнитель из США выступил на рэп-фестивале в Москве и признался в любви к россиянам.

Известный под псевдонимом 6ix9ine американский рэп-исполнитель Даниэль Эрнандес выступил на рэп-фестивале в Москве и со сцены признался в своей любви к России и ее гражданам, сообщает Рамблер.

Музыкант назвал Российскую Федерацию своим вторым домом, а затем обратился к зрителям с неожиданной просьбой. Эрнандес заявил, что хочет после смерти быть похороненным в России.

"Если я умру, не отправляйте меня в США, похороните меня в России", - попросил 6ix9ine.

Как стало известно изданию, российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин (псевдоним Pharaon) ранее предпочитал съемные квартиры и постоянные переезды. Но с возрастом решил прекратить вечные поиски приюта, и купил квартиру за 120 миллионов рублей.

Элитное жилье находится в центре Москвы напротив храма Христа Спасителя.