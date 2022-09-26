Лукашенко: уехавшие из РФ после объявления мобилизации вернутся
Александр Лукашенко уверен, что уехавшие из России после решения Владимира Путина объявить частичную мобилизацию всё равно вернутся на родину.
Днём 26 сентября Александр Лукашенко приехал в Россию, где начал переговоры с Владимиром Путиным сообщив ему, что уехавшие за границу после начала мобилизации россияне обязательно вернутся. По мнению Лукашенко, нынешняя ситуация в России аналогична той, которая состоялась в Беларуси в 2020 году, когда после президентских выборов из страны уехало несколько тысяч человек.
Александр Лукашенко уверяет, что теперь уехавшие белорусы просятся назад на родину, однако официальному Минску ещё предстоит решить, что с ними делать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МВД РФ: мужчина убил 13 человек в школе Ижевска и покончил с собой
Пригожин признался, что является создателем БТГ «Вагнер»
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
DPA: Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии