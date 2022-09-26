Путин: Запад блокирует поставки белорусских удобрений на мировые рынки

Владимир Путин утверждает, что западные страны специально не допускают на рынки удобрения из Беларуси.

В понедельник стартовали рабочие переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в рамках которых президент России сообщил, что коллективный Запад целенаправленно блокирует поставки белорусских удобрений на рынки по всему миру, однако сами западные страны нуждаются в удобрениях из Беларуси.

По мнению Владимира Путина, данная ситуация выглядит странно, поскольку Европа вводит антибелорусские санкции себе в ущерб так же, как поступила с санкциями против России.