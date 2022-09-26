Гросси заявил о старте переговоров по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что правительства России и Украины приступили к переговорам о создании безопасной зоны рядом с Запорожской АЭС.
26 сентября генеральный директор ядерной организации МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Украина и Россия начали вести полноценные переговоры о создании буферной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которые позволят обезопасить пространство объекта, обстрелы которого могут привести к техногенной катастрофе.
По словам Гросси, лишь недавно начавшие российско-украинские переговоры были поставлены на паузу, однако лидер МАГАТЭ уверяет, что они в срочном порядке будут возобновлены уже на этой неделе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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