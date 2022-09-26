Дачники со стажем рассказали, какая польза от подзимних органических траншей на огороде

Они позволяют подпитать растения нужным питанием за счет того, что микро- и макроэлементы поднимутся вверх по грунтовым слоям.

Органическая траншея - яма примерно до 80-ти сантиметров глубиной, ее выкапывают под грядкой. Туда заделывают любую органику и засыпают сверху плодородным слоем земли.

Эти питательные траншеи создаются прежде всего для подогрева почвы. Во время перегнивания органики выделяется тепло- и углекислый газ, и это позволяет грунту быстрее оттаять после морозов и получить дополнительное питание.

На эту грядку можно намного быстрее высадить овощные теплолюбивые культуры.

Большая часть питательных веществ, которые выделяются при компостировании органики, весной вымывается в нижние слои грунта, и становится недоступной для растений. Однако при этом - насыщает глубокие слои почвы, увеличивая их биологическую активность.

На грунтах тяжелых, а также черноземах, луговых и глинистых почвах органическая траншея позволяет культурам получить питание, потому что микро- и макроэлементы там будут подниматься по почвенным слоям вверх.