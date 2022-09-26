Лилии осенью: секреты высадки, пересадки и ухода

Лилии реально красивейшее многолетнее растение. Но для того, чтобы радоваться красивым цветам, за лилиями следует ухаживать в течение года, и осень не является исключением.

Осень прекрасное время для посадки новых растений, этим и следует заняться в первую очередь. А во-вторых нужно пересадить лилии, которые уже несколько лет растут на одном месте. Ну и, в-третьих, необходимо провести подкорку и обрезку растений на зиму.

Посадку лилий можно начинать с приходом сентября и заканчивать в первых числах ноября. Лучше всего, когда среднесуточная температура установится в районе 10 градусов.

Высаживать следует только крепкие здоровые луковицы, они точно смогут пережить морозы. Причем осенью нужно высаживать только свежие луковицы, прошлогодние можно будет высадить по весне.

Лилии, которые прожили на одном месте 3-4 года, следует пересадить, они уже обросли детками и корневая система ослаблена. Причем перед пересадкой луковицы следует очистить от деток.

И не следует забывать о фосфорно-калийной подкормке растений, которая позволит корням накопить питательные вещества на зиму.