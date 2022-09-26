В результате стрельбы в школе Ижевска погибло 14 человек
Нападавший мужчина был одет в толстовку со свастикой. После совершения преступления он покончил с собой.
Трагедия произошла в школе №88 города Ижевска. Неизвестный мужчина, одетый в толстовку с изображенной на ней свастикой, открыл огонь из переделанного под боевые патроны травматического пистолета, а затем покончил с собой.
По предварительным данным жертвами преступника стали четырнадцать человек, из которых семеро несовершеннолетних. Четырнадцать детей получили ранения различной степени тяжести.
В Республике Удмуртия объявлен траур по погибшим. Власти региона обещали помочь родственникам всем необходимым.
Опубликовано: Максим Алексеев
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