В результате стрельбы в школе Ижевска погибло 14 человек

Нападавший мужчина был одет в толстовку со свастикой. После совершения преступления он покончил с собой.

Трагедия произошла в школе №88 города Ижевска. Неизвестный мужчина, одетый в толстовку с изображенной на ней свастикой, открыл огонь из переделанного под боевые патроны травматического пистолета, а затем покончил с собой.

По предварительным данным жертвами преступника стали четырнадцать человек, из которых семеро несовершеннолетних. Четырнадцать детей получили ранения различной степени тяжести.

В Республике Удмуртия объявлен траур по погибшим. Власти региона обещали помочь родственникам всем необходимым.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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