СК РФ: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек

Число погибших в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска выросло до 13 человек , 7 из которых – дети.

26 сентября глава пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петроенко сообщила, что в результате стрельбы, которая произошла в школе №88 города Ижевска погибли тринадцать человек, семеро из которых – дети.

Петроенко добавила, что в настоящее время известно о четырнадцати несовершеннолетних и семи взрослых, получивших ранения различной степени тяжести и отметила, что информация о точном количестве жертв стрельбы уточняется.

Представитель ведомства Светлана Петроенко помимо прочего сообщила, что расследование дела о стрельбе в школе Ижевска будет вести центральный аппарат Следственного комитета РФ.