СК РФ: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек
Число погибших в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска выросло до 13 человек , 7 из которых – дети.
26 сентября глава пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петроенко сообщила, что в результате стрельбы, которая произошла в школе №88 города Ижевска погибли тринадцать человек, семеро из которых – дети.
Петроенко добавила, что в настоящее время известно о четырнадцати несовершеннолетних и семи взрослых, получивших ранения различной степени тяжести и отметила, что информация о точном количестве жертв стрельбы уточняется.
Представитель ведомства Светлана Петроенко помимо прочего сообщила, что расследование дела о стрельбе в школе Ижевска будет вести центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МВД РФ: мужчина убил 13 человек в школе Ижевска и покончил с собой
В результате стрельбы в школе Ижевска погибло 14 человек
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
Пригожин признался, что является создателем БТГ «Вагнер»
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии