Кремль: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в школе Ижевска

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в школе Ижевска, где погибли 13 человек.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко скорбит в связи с произошедшей эти утром трагедией в школе №88 города Ижевска.

Песков также отметил, что открывший стрельбу в ижевской общеобразовательной школе Артём Казанцев, убивший не менее 13 человек, «судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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