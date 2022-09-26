Гоген Солнцев решился на смену пола

По мнению его бывшей супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, артист таким образом хочет уклониться от армии.

Как стало известно Экспресс газете, Гоген Солнцев находится в клинике и перестал выходить на связь.

Оказалось, шоумен решился на радикальные меры. Бывшая супруга сообщила СМИ, что Гоген со вчерашнего вечера находится под наблюдением медиков, так как перенес операцию по смене пола.

Терешкович отметила, что Гогену пришлось заплатить за услуги пластического хирурга кругленькую сумму. "Я все узнала: операцию сделала Света​ Халатян. Мне сказали, она считается одним из​ самых лучших и дорогих пластических хирургов. Все это стоило ему 2 миллиона рублей", - доложила пенсионерка.

Екатерина не скрывает, что она давно не общалась с Солнцевым, но знает обо всем, что с ним происходит - благодаря своей подруге Лидии, которая в курсе светских сплетен. Бывшего мужа пенсионерка не очень жалует.

«Боится, что призовут. Он давно задумывался над сменой пола. Видимо, теперь настал момент», - подытожила Терешкович.

Связаться с Солнцевым у журналистов не получилось, его телефоны отключены. Агент артиста Андрей Орлов подтвердил, что Гоген сейчас в больнице после серьезной операции, отвечать на звонки он не в состоянии. От других комментариев Орлов отказался.