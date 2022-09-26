Ураган Ян может стать настоящей катастрофой для Флориды

Тропический шторм Ян превратился в ураган и грозит стать катастрофой для западного побережья Флориды.

Губернатор штата Рон ДеСантис призвал местных жителей запасаться водой и едой, лекарственными средствами и топливо, а также аккумуляторами.

По его словам, в ближайшее время может начаться эвакуация. Ураган принесет проливные дожди и сильный ветер, возможны наводнения и торнадо.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что ураган способен вызвать перебои с подачей электроэнергии на несколько недель или даже месяцев.

В городах Флориды действуют специальные площадки, где можно получить мешки с песком. Их используют для укрепления строений.

Всего за несколько часов в местных супермаркетах раскупили всю питьевую воду и многие продукты.

Учебные заведения перевели студентов на дистанционное обучение, кампусы эвакуированы. Национальная гвардия Флориды приведена в режим повышенной готовности.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде и отложил поездку в этот штат, которая была запланирована на 27 сентября.