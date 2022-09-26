Песков опроверг информацию о введении военного положения в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни в одном регионе России не введено военное положение.
26 сентября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время решений о введении военного положения в каких-либо регионах России не принималось.
Песков также отметил, что «фейков сейчас больше, чем правды, враги и домашние истерики накаляют обстановку», ввиду чего призвал граждан не поддаваться панике и доверять лишь официальной информации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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