Песков опроверг информацию о введении военного положения в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни в одном регионе России не введено военное положение.

26 сентября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время решений о введении военного положения в каких-либо регионах России не принималось.

Песков также отметил, что «фейков сейчас больше, чем правды, враги и домашние истерики накаляют обстановку», ввиду чего призвал граждан не поддаваться панике и доверять лишь официальной информации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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