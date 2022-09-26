Дмитрий Песков: в Кремле не принимали решения закрывать границы
Пресс-секретарь президента Российской Федерации рассказал, что решения о закрытии государственной границы в связи с частичной мобилизацией не принималось.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никаких решений о закрытии государственной границы на фоне объявления частичной мобилизации не принималось.
"Мне об этом ничего не известно. Никаких решений о закрытии границы нет", - ответил журналистам Песков.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о возможном закрытии государственной границы в связи с объявленной президентом России частичной мобилизации.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Япония вводит запрет на экспорт ключевых товаров после угроз со стороны России
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Японцы и корейцы по-разному относятся к телефонной болтовне в общественном транспорте
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб