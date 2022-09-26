Дмитрий Песков: в Кремле не принимали решения закрывать границы

Пресс-секретарь президента Российской Федерации рассказал, что решения о закрытии государственной границы в связи с частичной мобилизацией не принималось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никаких решений о закрытии государственной границы на фоне объявления частичной мобилизации не принималось.

"Мне об этом ничего не известно. Никаких решений о закрытии границы нет", - ответил журналистам Песков.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о возможном закрытии государственной границы в связи с объявленной президентом России частичной мобилизации.