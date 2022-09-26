Названа тема первой новой передачи Малахова и время выхода в эфир

Ведущий Андрей Малахов запускает новое шоу с говорящим названием "МАЛАХОВ" на канале "Россия". Уже известно время и дни выхода в эфир. Тема первой программы также озвучена.

В понедельник состоится премьера нового телевизионного проекта "МАЛАХОВ". Шоу ведущего Андрея Малахова будет радовать соотечественников в рабочие дни в 16. 30 на телеканале "Россия".

Первый выпуск передачи выйдет в эфир 26 сентября. Тема программы: "Военкор. Есть такая профессия".

В студии Малахова собрались военные корреспонденты - те представители СМИ, которые во время съемок оказались в Москве, но вскоре вернутся на передовую.

Военкоры в настоящее время занимаются освещением спецоперации, многие были на Донбассе не один раз. Журналисты, их близкие поведают о специфике такой работы.

Одним из персонажей выпуска шоу "МАЛАХОВ" стала специальный корреспондент известного российского издания "Комсомольской правды" Дарья Асламова.

Журналистка рассказала и о своей ненависти к каскам, портящим прическу, и о многих других более серьезных вещах. Опыт у представительницы СМИ гигантсткий: "С 92-го года я на фронте. В этом году 30-летие моей работы военным корреспондентом".