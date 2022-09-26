Сергей Рябков: Россия свои позиции по применению ядерного оружия не меняла

Замглавы МИД рассказал, что никаких изменений в вопросе государственной ядерной политики не произошло.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что никаких изменений в вопросе государственной ядерной политики не произошло.

"Мы неоднократно заявляли и публично и при разговоре с американцами, что никаких изменений в вопросах применения ядерного оружия не произошло", - сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что все, как и раньше основывается на доктрине России о ядерном сдерживании.