Сергей Рябков: Россия свои позиции по применению ядерного оружия не меняла

Замглавы МИД рассказал, что никаких изменений в вопросе государственной ядерной политики не произошло.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что никаких изменений в вопросе государственной ядерной политики не произошло.

"Мы неоднократно заявляли и публично и при разговоре с американцами, что никаких изменений в вопросах применения ядерного оружия не произошло", - сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что все, как и раньше основывается на доктрине России о ядерном сдерживании.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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