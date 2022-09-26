Королёва расстроила фанатов сине-жёлтыми цветами на своём концерте

Поклонники Наташи Королёвой в недоумении. Выступая в одном из московских клубов, певица облачилась в синее платье, а повсюду были жёлтые ленты, очень напоминающие флаги.

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева вышла на сцену одного из столичных клубов и спела свой хит "Желтые тюльпаны". Сама знаменитость была в синем платье.

От внимания почитателей таланта исполнительницы не ускользнули желтые ленты, выполненные в виде флага, которыми весело размахивали девушки из подтанцовки артистки.

Фанаты прокомментировали событие в блоге звезды сцены: "Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье"; "Синее платье и желтые флаги - к чему бы это?"; "Кто-то пытается переобуться в полете? Где Тарзан?"