В Калининградской области предотвратили попытку поджечь городской военкомат

Жителя города Черняховска Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысов рассказал, что в городе Черняховске был задержан местный житель за попытку сжечь военкомат.

"Поджигатель задержан и уже дает показания", - сообщил Лысков.

Как сообщалось ранее мужчина бросил в здание военкомата зажигательную смесь. Дежурный принял меры и локализовал возгорание. Поджигатель состоит на учете в психоневрологическом диспансере.