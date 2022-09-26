В Калининградской области предотвратили попытку поджечь городской военкомат

Жителя города Черняховска Калининградской области задержали за попытку поджечь военкомат.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысов рассказал, что в городе Черняховске был задержан местный житель за попытку сжечь военкомат. 

"Поджигатель задержан и уже дает показания", - сообщил Лысков.

Как сообщалось ранее мужчина бросил в здание военкомата зажигательную смесь. Дежурный принял меры и локализовал возгорание. Поджигатель состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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