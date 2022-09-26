Легендарного профессионального серфера Криса Дэвидсона убили во время драки в пабе

Австралийский серфер-профессионал Кис Дэвидсон умер после драки, случившейся в загородном баре Нового Южного Уэльса.

Сообщается, что 45-летнего Дэвидсона ударили по лицу возле загородного клуба South West Rocks в South West Rocks.

После этого он упал, ударившись головой о тротуар. Прибывшие на место полицейские и медики обнаружили его без сознания.

Серфера оставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Менее чем через 2 часа был задержан подозреваемый в нападении.

Им оказался 42-летний Грант Коулман. Примечательно, что он является братом Даррена Коулмана, братом главного тренера по регби NSW Waratahs.

Подозреваемому предъявлено обвинение, ему отказали в возможности освобождения под залог.

Крис Дэвидсон считался одним из величайших серферов. В 2010 году он занимал 14-е место в мировом рейтинге.

В 15 лет он выиграл Кубок кадетов, через четыре года дважды победил чемпионку мира Келли Слейтер.