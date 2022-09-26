Как конфеты «Птичье молоко» завоевали просторы Советского Союза, кто их придумал

Авторство сладости принадлежит хозяину варшавской кондитерской Яну Веделю, но в СССР создали еше более популярный аналог.

Этот вкусный и лёгкий десерт был очень популярен в Советском Союзе. Конфеты, не успев появиться на прилавках, сразу исчезали - каждому хотелось купить любимое лакомство про запас.

Жители СССР считали, что «Птичье молоко» чисто советское изобретение. Но на самом деле рецепт суфле из сгущёнки, сахарного сиропа и желатина придумал кондитер Ян Ведель.

Его дед, немец Кароль Ведель, переехал в Варшаву в 1845 году, и открыл там собственную компанию по производству шоколада. До этого - успел поработать в кондитерских Парижа, Лондона и Варшавы.

А в 1936 году в ассортименте его кондитерской E. Wedel появились конфеты «Птичье молоко», и быстро стали популярными в Европе. В Советском Союзе это лакомство долго не было известно, узнали о нём только 30 лет спустя.

Знакомству с этим лакомством советские граждане обязаны министру промышленности СССР, тогда этот пост занимал Василий Зотов. Он попробовал конфеты в Чехословакии, где был в командировке и, возвращаясь на родину, прихватил несколько коробок лакомства.

На московской фабрике «Рот Фронт» Зотов собрал лучших кондитеров Союза, и поставил задачу по созданию конфет, идентичных тем, что привезли из Чехословакии. Самым удачным в итоге оказался рецепт Анны Чулковой, технолога из Владивостока.

Она не стала использовать желатин, а заменила его на агар-агар (загуститель на основе морской водоросли). Изобретение кондитера распространили по кондитерским предприятиям СССР, и «Птичье молоко» выпускали по единой рецептуре.

А в московском ресторане «Прага» на основе рецепта конфет создали торт «Прага» - советский вариант венского «Захера». Его автор - Владимир Гуральник, начальник кондитерского цеха этого ресторана.

В кондитерском цехе при ресторане «Прага» такие торты выпускают и сегодня, причем строго по разработанной ещё в 1978 году рецептуре. И они, так же, как и конфеты, продолжают пользоваться бешеной популярностью.