Таможенная служба Грузии перешла на чрезвычайный режим работы

Все таможенные посты Грузии работают в экстренном режиме из-за возросшего потока желающих пересечь границу.

Служба доходов Грузии сообщает, что из-за возросшего транспортного потока со стороны России все таможенные посты работают в экстренном режиме.

"В связи с увеличением транспортного потока со стороны Российской Федерации, увеличено количество таможенников на всех постах страны для обеспечения возможности осуществлять процедуры 24 часа в сутки", - говорится в заявлении.

Ранее МВД России по Северной Осетии призывало жителей воздерживаться от поездок через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых очередей на границе.