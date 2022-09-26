Таможенная служба Грузии перешла на чрезвычайный режим работы
Все таможенные посты Грузии работают в экстренном режиме из-за возросшего потока желающих пересечь границу.
Служба доходов Грузии сообщает, что из-за возросшего транспортного потока со стороны России все таможенные посты работают в экстренном режиме.
"В связи с увеличением транспортного потока со стороны Российской Федерации, увеличено количество таможенников на всех постах страны для обеспечения возможности осуществлять процедуры 24 часа в сутки", - говорится в заявлении.
Ранее МВД России по Северной Осетии призывало жителей воздерживаться от поездок через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых очередей на границе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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