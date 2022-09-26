Хейтеры раскритиковали Волочкову за фото в свадебном наряде, который артистка выложила в соцсети

Снимок балерины Анастасиии Волочковой в свадебном наряде, который знаменитость выложила в сеть, вызвал сплошной негатив со стороны соотечественников.

Балерина Анастасия Волочкова не раз говорила о том, что замуж не торопится. Официально артистка балета замуж так ни разу и не вышла.

Волочкова без конца подогревает интерес к своей персоне. Только недавно знаменитость спровоцировала слухи о своей беременности. Теперь же решила поделиться фото в образе невесты. Об этом пишет издание "7Дней.ru".

Артистка позирует в кричащем образе новобрачной с розовыми волосами, глубоким декольте и голыми ногами.

Не всем пришёлся по душе избранный балериной наряд.

Комментарии поклонников отличались неоднозначностью: "Горько!"; "Как-то жутковато смотрится… Как из фильма ужасов - невеста из преисподней"; "Настя, все красиво, но ваши ноги уже нет. Прячьте их. Все-таки есть определенная черта у всех женщин, которые дружат с алкоголем - это их тоненькие обвисшие ножки".