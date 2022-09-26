США окажут финансовую помощь правоохранительным службам Украины
Государственный департамент США сообщил, что украинским правоохранительным органам будет оказана финансовая помощь.
Государственный департамент Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон будет оказывать всяческую поддержку Украине, в том числе и правоохранительной системе этой страны.
В рамках очередного пакета помощи планируется выделить 457 миллионов долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Венгрия планирует узнать мнение граждан о санкциях против России
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Япония вводит запрет на экспорт ключевых товаров после угроз со стороны России
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб