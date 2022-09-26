США окажут финансовую помощь правоохранительным службам Украины

Государственный департамент США сообщил, что украинским правоохранительным органам будет оказана финансовая помощь.

Государственный департамент Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон будет оказывать всяческую поддержку Украине, в том числе и правоохранительной системе этой страны.

В рамках очередного пакета помощи планируется выделить 457 миллионов долларов.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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