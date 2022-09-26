Сибирский способ посадки озимого чеснока гарантирует высокий урожай
Сибиряки любят добавлять чеснок к своим блюдам, причем предпочитают выращивать его озимые сорта вместо яровых. А ведь в Сибири зимой сильные морозы.
Почему же озимый чеснок не вымерзает? Все дело в особом способе посадки. Прежде всего следует выбрать морозоустойчивые сорта. Затем выбираются крупные здоровые зубчики, которые дезинфицируются в растворе марганцовки или древесной золы. Для посадки годятся только зубчики с поверхности, внутренние лучше употребить в пищу.
Посадку следует осуществлять в суглинистые почвы за месяц-полтора до начала морозов. Кислотность почвы должна быть низкой или вовсе нулевой. Глубина высадки крупных зубчиков должна составлять 6-7 см.
После посадки зубчики следует замульчировать сухой травой или листьями, если зима окажется малоснежной, то снег нужно будет дополнительно подсыпать или устроить утепление из лапника.
Опубликовано: Staalker
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