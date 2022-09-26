Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала, как узнала об измене мужа
Экс-супруга певца Валерия Меладзе Ирина вспомнила, как узнала об измене мужа с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.
Российская домохозяйка Ирина Меладзе поведала о том, как узнала об измене супруга Валерия Меладзе с экс-вокалисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.
Женщина утверждает, что сразу поняла, что ей изменили. Ирина пыталась вывести мужа на откровенный разговор на протяжении долгого времени, но это было непросто. В конце концов Меладзе сам рассказал супруге о новой возлюбленной.
Имя разлучницы Ирина узнала через своих знакомых.
Портал "Телепрограмма" цитирует обманутую женщину: "Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно делать это звонок. Мне хотелось сесть и посмотреть ей в глаза. Мне хотелось понять, с кем я имею дело".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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