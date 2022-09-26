Валюшкина рассказала о своей особой индийской диете

Известная актриса Елена Валюшкина решила преобразиться перед свадьбой сына. Знаменитость решила худеть по индийской диете.

Перед свадьбой своего наследника актриса Елена Валюшкина решила стать стройной. Для этого звезда экрана решила пройти процедуру оздоровления в индийской клинике на детокс. Об этом она поведала в эфире канала НТВ.

Знаменитость рассказала: "Там аюрведическая еда. Ничего животного, только все растительное. Никакого молока. Никакого мяса. Теряешь вес, мозг, совесть, честь. И все на свете теряешь".

У артистки имеется двое детей: сын Василий и дочь Мария. Наследник актрисы решил связать себя узами брака с художницей Александрой Булгаковой.

Свадьба будет скромной. Для торжества актриса намерена похудеть. Также селебрити "презентовала" возлюбленным художника по костюмам Андрея Климова, который будет создавать молодым наряды.

Валюшкина призналась, что ждёт, когда станет бабушкой, но молодые люди пока не думают о потомстве.