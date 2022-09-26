Акула напала на отдыхавшую туристку на юге Африки

В Южной Африке большая белая акула растерзала купавшуюся на мелководье женщину.

Трагедия случилась на пляже залива Плеттенберг. Погибшая плавала на мелководье, когда хищная рыба схватила её и утащила под воду.

Купавшиеся рядом люди в ужасе выбежали из воды.

Спасатели спустили на воду катер и вскоре обнаружили растерзанное тело женщины примерно в 15 метрах от берега.

Злополучный пляж закрыли, установив предупреждающие знаки. Погибшая стала третьей жертвой акул в заливе Плеттенберг за последние 11 лет.