Sky News: британский парламент намерен вынести вотум недоверия Лиз Трасс
Парламент Великобритании готов вынести вотум недоверия новоизбранному британскому премьеру Лиз Трасс.
26 сентября британский телеканал Sky News сообщил, что Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии готов вынести вотум недоверия новоизбранному премьер-министру Лиз Трасс из-за опасений по поводу краха британского рынка, который может произойти благодаря проводимой преемницей Джонсона политике.
Согласно информации высокопоставленного источника Sky News, пожелавшего сохранить анонимность, британские парламентарии «уже подают письма», голосуя за вотум недоверия Трасс, после крупнейшего за десятилетие снижения налоговой ставки в стране, что уже привело с снижению спроса на облигации Великобритании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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