Экстремальный забег стал последним для двух участников

Телеграм-канал организаторов экстремального горного забега Alpindustria Arkhyz Race сообщил о смерти мужчины и женщины.

Участники забега преодолевали 38 км от Архыза до Красной Поляны. Во время бега резко ухудшилось самочувствие лидера Алексея Васильева.

Он был срочно эвакуирован, но спасти бегуна не удалось.

Организаторы экстренно закрыли дистанцию, поставив в известность остальных спортсменов. К сожалению, им не удалось установить связь с Кристиной Безугловой, еще одной участницей забега.

Вскоре она была найдена в "нестабильном состоянии". Врачи пытались реанимировать спортсменку, но она скончалась.