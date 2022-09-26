Американцы не привыкли бережно относиться к еде

Они без сожаления отправляют хорошие продукты и недоеденные блюда в мусорку.

В США не принято прятать в холодильник остатки обеда или ужина - все несъеденное отправляется в мусорку или в диспоузер.

Американцам совсем невдомек, что в других странах едой не разбрасываются, а кое-где на планете ее и вовсе не хватает и люди живут впроголодь.

Для них выбросить нераскрытую упаковку какой-то еды или напитков - это обычное дело.

Не попробовать в ресторане поданное блюдо или не доесть его тоже считается нормальным.

Если попытаться объяснить жителю Америки, что так поступать с едой нельзя, и в качестве аргумента привести голод в других странах мира, он, скорее всего, вас не поймет.

Жители Штатов считают, что голодающим странам нужно помогать на дипломатическом уровне, помогая менять там нерадивые правительства.

Также они искренне убеждены, что при сегодняшних передовых технологиях вырастить урожай можно в любой, даже самой климатически не пригодной для этого стране.

Очевидно, такое поведение связано с тем, что американцы живут в государстве изобилия, где всего хватает с избытком.

Поэтому их совсем не заботит бережное отношение к продуктам питания.