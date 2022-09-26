Литва передала Украине 50 бронированных машин М113

Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Украине бронированных машин американского производства.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаукас заявил журналистам, что его ведомство передало Украине 50 бронированных машин М113 американского производства. 

"Наши броневики уже прибыли в Украину", - сказал министр.

По словам Арвидаса Анушаукаса взамен переданных Украине боевых машин, Литва может рассчитывать на более ранние поставки американских вездеходов JLTV.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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