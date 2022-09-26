Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что провел переговоры с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"Состоялся обмен мнениями с главой "Росатома" о создании зоны ядерной безопасности на украинской Запорожской АЭС", - сообщил Гросси.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что сделан необходимый шаг по снижению риску ядерной опасности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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