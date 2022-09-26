В московском баре «16 тонн» неизвестный открыл стрельбу из карабина «Сайга»
В Москве у бара «16 тонн» неизвестный мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга», ранен охранник.
26 сентября российское новостное интернет-издание Mash сообщило, что у столичного бара «16 тонн» на Пресненском валу неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего карабина на базе автомата Калашникова огонь по охранникам заведения, один из которых получил ранение в ногу.
Отмечается, что все посетители «16 тонн» были экстренно эвакуированы сотрудниками бара через чёрный ход, что помогло избежать жертв среди людей. На месте произошедшего работают правоохранительные органы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Аксёнов анонсировал начало контртеррористической операции в России
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб