В московском баре «16 тонн» неизвестный открыл стрельбу из карабина «Сайга»

В Москве у бара «16 тонн» неизвестный мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга», ранен охранник.

26 сентября российское новостное интернет-издание Mash сообщило, что у столичного бара «16 тонн» на Пресненском валу неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего карабина на базе автомата Калашникова огонь по охранникам заведения, один из которых получил ранение в ногу.

Отмечается, что все посетители «16 тонн» были экстренно эвакуированы сотрудниками бара через чёрный ход, что помогло избежать жертв среди людей. На месте произошедшего работают правоохранительные органы.