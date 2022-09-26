Самая крупная планета приближается к Земле на рекордно короткое расстояние
26 сентября Юпитер будет находится на минимальном расстоянии от Земли за последние 59 лет. Об этом сообщили в Московском планетарии.
Всего 590 млн км будут разделять сегодня Юпитер и Землю. Это самое короткое расстояние, наблюдаемое учеными за предыдущие 59 лет.
Максимально возможное расстояние между двумя планетами составляет 960 млн км.
В северных широтах Газовый великан будет очень высоко стоять над горизонтом. Наблюдать Юпитер можно на юго-востоке между созвездиями Рыб и Кита.
Как утверждают специалисты, планета будет заметна и в обычный хороший бинокль.
Опубликовано: Храмова Оксана
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