Глава русской православной церкви пообещал очищение от грехов российским солдатам, погибшим на Украине

Патриарх Московский Кирилл заявил, что всех российских солдат, погибших на Украине, ждет очищение от грехов.

Во время воскресного обращения он сказал, что в междоусобной войне гибнут многие, и церковь молится о том, чтобы военные действия поскорее завершились.

При этом он уточнил, что если кто-то действует в соответствии с чувством долга и погибает при его исполнении, этот поступок приравнивается к жертве.

По его словам, такие люди жертвуют собой ради других, и эта жертва смывает все грехи, ранее совершенные человеком.

На днях Россия объявила о начале мобилизационной кампании, в рамках которой планируется призвать на военную службу 300 000 человек.

Позицию Русской православной церкви по этому поводу не поддерживают некоторые другие ветви православия.

Так, Папа Римский Франциск говорил, что Бог не поддерживает войны и выступал против вооруженного конфликта.

Патриарх Кирилл с самого начала вооруженного противостояния призывал россиян сплотиться вокруг Кремля.