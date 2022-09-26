Глава Крыма: никаких переговоров о мире с киевским режимом быть не может
Сергей Аксенов заявил, что единственным способом решить украинскую проблему может быть только капитуляция киевского режима.
В своем Telegram-канале Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никаких переговоров с киевским режимом быть не может.
"Никаких переговоров с этими марионетками Запада быть не может. Единственный способ разрешения конфликта в Украине, это полная капитуляция правящего в Киеве режима", - написал чиновник.
Сергей Аксенов подчеркнул, что враги России никогда не остановятся, поэтому любые мирные переговоры могут быть только промежуточным этапом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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