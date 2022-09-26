Жизнь простого финского обывателя полна комфорта

Это заметно по тем многочисленным мелочам, которыми наполнен обычный финский дом.

Даже в самом дешевом районе любого финского города, там, где живут мигранты, будут высокие стандарты комфорта.

Например, у каждой квартиры обязательно есть свое парковочное место, которое никому другому нельзя занимать. А если занял - плати штраф в 50 евро.

На каждом парковочном месте предусмотрен небольшой столбик с таймером и розеткой. Он предназначен для прогрева двигателя машины в период сильных морозов.

Кроме того, во всех домах имеются специальные общие помещения для хранения детских колясок и велосипедов.

В многоквартирных домах есть общая ванная комната (кроме своей, индивидуальной), а также прачечная, отапливаемая сушильная комната и общая сауна, время пользования которой для каждой квартиры указано в графике.

Есть в домах и большие общие холодильники для хранения больших объемов еды, вплоть до свиных туш.

Также у каждого жильца есть закрывающаяся на ключ комната для хранения одежды и других вещей.

Поскольку Финляндия - снежная страна, снег здесь приходится постоянно убирать. Компании, обслуживающие дома и прилегающие к ним территории, делают это очень тщательно.

Снег здесь убирают до самого асфальта, причем и на проезжей части, и на пешеходных дорожках. А входы в здания моют каждый день, и они всегда очень чистые и приятно пахнут.

В общем, жилье у финнов построено по принципу "все для людей". Приятно, когда государство так заботится о своих гражданах.