Открывший стрельбу в ижевской школе убийца был болен шизофренией

Артём Казанцев, открывший стрельбу в школе №88 города Ижевска, был болен шизофренией.

26 сентября министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что тридцатичетырёхлетний Артём Казанцев, убивший не менее семнадцати человек в ижевской общеобразовательной школе №88, был болен вялотекущей шизофренией и состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Отмечается, что данный диагноз Казанцеву был поставлен ещё в 2011 году, а в последний раз на приёме у психиатра ижевский стрелок был за неделю до нападения на школу, которое он завершил самоубийством.