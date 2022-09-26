Открывший стрельбу в ижевской школе убийца был болен шизофренией
Артём Казанцев, открывший стрельбу в школе №88 города Ижевска, был болен шизофренией.
26 сентября министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что тридцатичетырёхлетний Артём Казанцев, убивший не менее семнадцати человек в ижевской общеобразовательной школе №88, был болен вялотекущей шизофренией и состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
Отмечается, что данный диагноз Казанцеву был поставлен ещё в 2011 году, а в последний раз на приёме у психиатра ижевский стрелок был за неделю до нападения на школу, которое он завершил самоубийством.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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