В Beer Info назвали шесть причин навсегда отказаться от пива
Для многих людей бутылка охлажденного пива – это ежедневная привычка. Но в некоторых случаях врачи рекомендуют полностью отказаться от употребления пенного напитка.
В Beer Info напоминают, что пиво противопоказано при диабете и предиабете. Несмотря на то, что на бутылке не указано количество сахара, он неизменно образуется при ферментации зерен дрожжами.
Пиво может резко повысить уровень глюкозы в крови, особенно после голодания, а это часто приводит к гипогликемии.
Пиво – достаточно калорийный напиток, который препятствует похудению, но при этом не содержит питательных веществ, необходимых организму.
При повышенной чувствительности к глютену не следует употреблять пиво, поскольку в нем содержится данный компонент. Это может спровоцировать воспалении в кишечнике.
При синдроме раздраженного кишечника употребление пива приводит к вздутию живота, диарее и болезненным ощущениям.
Хронические заболевания печени, включая цирроз – еще одна причина держаться подальше от пива. В нем содержится алкоголь, который усиливает и укоряет поражение печени.
При изжоге нужно избегать не только жирных или кислых продуктов, но еще и пива, поскольку оно ослабляет закрывающую способность нижнего пищевого сфинктера.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Аксёнов анонсировал начало контртеррористической операции в России
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб