В Beer Info назвали шесть причин навсегда отказаться от пива

Для многих людей бутылка охлажденного пива – это ежедневная привычка. Но в некоторых случаях врачи рекомендуют полностью отказаться от употребления пенного напитка.

В Beer Info напоминают, что пиво противопоказано при диабете и предиабете. Несмотря на то, что на бутылке не указано количество сахара, он неизменно образуется при ферментации зерен дрожжами.

Пиво может резко повысить уровень глюкозы в крови, особенно после голодания, а это часто приводит к гипогликемии.

Пиво – достаточно калорийный напиток, который препятствует похудению, но при этом не содержит питательных веществ, необходимых организму.

При повышенной чувствительности к глютену не следует употреблять пиво, поскольку в нем содержится данный компонент. Это может спровоцировать воспалении в кишечнике.

При синдроме раздраженного кишечника употребление пива приводит к вздутию живота, диарее и болезненным ощущениям.

Хронические заболевания печени, включая цирроз – еще одна причина держаться подальше от пива. В нем содержится алкоголь, который усиливает и укоряет поражение печени.

При изжоге нужно избегать не только жирных или кислых продуктов, но еще и пива, поскольку оно ослабляет закрывающую способность нижнего пищевого сфинктера.