Аксёнов анонсировал начало контртеррористической операции в России

Глава Крыма Сергей Аксёмов заявил, что спецоперация перейдёт в разряд контртеррористической после завершения референдума по вопросу вхождения в состав России.

26 сентября глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале рассказал своей аудитории о том, что после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, будет достигнута «определённая точка невозврата».

Аксёнов уточнил, что до этого момента служащие Вооружённых сил РФ «бились за своих людей. Теперь будут сражаться за свою землю», что будет ознаменовать переход специальной военной операции в контртеррористическую, для обеспечения национальной безопасности всей страны.