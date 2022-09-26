Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей
Китайский производитель порадует потребителей дешевой техникой с умными функциями. Стиральная машина стоит 97 долларов и рассчитана на 3 кг белья.
Новая модель занимает всего 0,18 квадратных метров. Один запуск позволяет выстирать 12 детских вещей или 8 взрослых. Кроме того, машинка убивает 100% клещей.
Привлекательные особенности бюджетной новинки: режим 15-минутной экспресс стирки, наличие ворсовых фильтров, самоочищение бака, поддерживается умный дом, доступно управление через приложение.
Модель Xiaomi Mijia весит 19 кг, для цикла стирки задействуется 57 л воды и 0,043 кВт/ч.
Купить стиральную машину пока можно только в самом Китае, позже она будет доступна и в других странах.
Опубликовано: Храмова Оксана
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