Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей

Китайский производитель порадует потребителей дешевой техникой с умными функциями. Стиральная машина стоит 97 долларов и рассчитана на 3 кг белья.

Новая модель занимает всего 0,18 квадратных метров. Один запуск позволяет выстирать 12 детских вещей или 8 взрослых. Кроме того, машинка убивает 100% клещей.

Привлекательные особенности бюджетной новинки: режим 15-минутной экспресс стирки, наличие ворсовых фильтров, самоочищение бака, поддерживается умный дом, доступно управление через приложение.

Модель Xiaomi Mijia весит 19 кг, для цикла стирки задействуется 57 л воды и 0,043 кВт/ч.

Купить стиральную машину пока можно только в самом Китае, позже она будет доступна и в других странах.