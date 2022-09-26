Посол Украины снова попросил у Германии танки Leopard
Несмотря на отказ Олафа Шольца поставлять для ВСУ новые танки, посол Украины в Германии решил пойти обходным путем, чтобы попросить у Берлина бронетехнику.
Алексей Макеев был назначен послом в Германию 23 сентября 2022 года. Он сменил скандального Андрея Мельника, который не стеснялся в выражениях, вплоть до оскорбления лично Олафа Шольца.
Макеев продолжил курс своего предшественника, постоянно требуя от Германии новых поставок оружия.
В своем аккаунте в Twitter посол опубликовал видео, на котором запечатлена немецкая зенитная установка "Гепард". Макеев написал: "Какая красивая кошка. Спасибо Германия!".
Далее дипломат разместил фразу: "Для помощи Украине нужна кошка покрупнее - Леопард. Она поможет нам расширить ареал на западе". Таким "оригинальным" способом дипломат намекнул правительству Германии о необходимости поставок новых танков Leopard для армии Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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