Смерть королевы Елизаветы II привела к значительному подорожанию корги в Британии

Стоимость щенков породы, которую так любила королева, выросла втрое после кончины монарха и составила шесть тысяч фунтов стерлингов.

«От 1,8 тысячи до 2 тысяч фунтов стерлингов – это нормальная цена за щенка корги. Сейчас только спекулянты будут брать такие деньги. Не выставочные заводчики, они все достаточно разумны», – сказала заводчица Мэри Дэвис, чей пес Тимми является предком королевских корги.

Заводчица Элиза Лоран-Тернер, проживающая в Манчестере, подтвердила возросший интерес к этой породе после смерти Елизаветы II.

«Я получила много звонков в понедельник, большинство людей, с которыми я разговаривала, сказали, что всегда хотели завести собаку и после смерти королевы они решили это сделать», – приводит ее слова газета Metro.