ФСБ во Владивостоке задержала консула Японии за шпионаж
Во Владивостоке российские спецслужбы задержали консула из Японии за шпионаж.
В одном из российских городов спецслужбы задержали иностранного консула за шпионаж против России.
Как говорится в сообщении официального телеграм-канала газеты "Известия", это случилось во Владивостоке.
Федеральная служба безопасности задержала консула Японского консульства при получении запрещенной информации.
"ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения", - передает источник.
Опубликовано: Николай Скира
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