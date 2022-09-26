«Коммерсантъ»: Из-за мобилизации разработчики игр чартерными рейсами вывозят сотрудников из России

В частности, речь идет о сотрудниках студий - дизайнерах и художниках, которые не могут рассчитывать на бронь.

Разработчики игр после объявления частичной мобилизации вывозят из России сотрудников. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Как стало известно изданию, компания, выкупив чартерный рейс, вывезла сто сотрудников мужского пола и их семьи. Источники издания также уточнили, что это не единичный случай: чартерные рейсы выкупают многие компании, чтобы вывезти сотрудников. В частности, речь идет о сотрудниках студий - дизайнерах и художниках, которые не могут рассчитывать на бронь.

"Для брони нужно профильное образование в IТ, то есть весь менеджмент, художники и гейм-дизайнеры - а это две трети работников каждой студии - находится в зоне риска", - уточнил инсайдер изданию.

Управляющий партнер юркомпании ЭБР Александр Журавлев отметил, что количество обращений с просьбой включить в реестр аккредитованные IT-компании после 21 сентября возросло в разы.

Источник “Ъ” добавил: если ранее уехавшие из России студии с пониманием относились к желанию сотрудников работать из страны, то сейчас ситуация изменилась. «Оставить сотрудников — значит, смириться, что кого-то заберут, и ты останешься с кадровой дырой», - заявил он.