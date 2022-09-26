МО РФ: ограничений на передвижение россиян в связи с частичной мобилизацией не будет

В министерстве обороны России сообщили, что каких-либо ограничений на перемещение граждан после объявления частичной мобилизации не будет.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ограничений на передвижение граждан в связи с объявленной главой государства частичной мобилизацией вводится не будет.

"В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — сообщили в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин 21 сентября заявил, что в Украине военным противостоит вся военная машина Запада и поэтому он счел необходимым объявить частичную мобилизацию граждан страны.