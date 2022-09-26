МО РФ: ограничений на передвижение россиян в связи с частичной мобилизацией не будет
В министерстве обороны России сообщили, что каких-либо ограничений на перемещение граждан после объявления частичной мобилизации не будет.
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ограничений на передвижение граждан в связи с объявленной главой государства частичной мобилизацией вводится не будет.
"В условиях проведения частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", — сообщили в военном ведомстве.
Президент России Владимир Путин 21 сентября заявил, что в Украине военным противостоит вся военная машина Запада и поэтому он счел необходимым объявить частичную мобилизацию граждан страны.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Александр Лукашенко об уклоняющихся от мобилизации: "В этом ничего плохого нет"
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
На Кубе официально легализовали однополые браки
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб