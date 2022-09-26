Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему разведчику США

Александр Лукашенко об уклоняющихся от мобилизации: "В этом ничего плохого нет"

При встрече с Владимиром Путиным белорусский президент посоветовал не переживать из-за россиян, убегающих от мобилизации. Ведь это как раз тот момент, который покажет "кто есть кто".

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