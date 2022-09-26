Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему разведчику США
Бывший американский разведчик Эдвард Сноуден получил гражданство Российской Федерации.
26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации», тес самым предоставив российское гражданство бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену Эдварду Джозефу, родившемуся в Соединённых Штатах.
Напомним, что Сноуден обвиняется властями США в хищении государственной собственности и разглашении государственной тайны, которую бывший американский разведчик передал газетам The Guardian и The Washington Post.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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