Причины, которые побудили актера Олега Штефанко вернуться в Россию из Голливуда, где у него была успешная карьера

Актеру Олегу Штефанко удалось выстроить успешную карьеру в Голливуде, но, тем не менее, он предпочел вернуться на российскую землю.

Сейчас Олегу Штефанко уже исполнилось шестьдесят два года. Это человек с очень интересной творческой и личной биографией. У него на данный момент два гражданства: американское и российское, и он фактически живет на две страны. Удивительным образом ему удалось стать успешным актером, как у себя на родине, так и в Голливуде. Редкое, нужно отметить, везение!

Зрители более старшего возраста, скорее всего, помнят одну из запоминающихся ролей Олега Штефанко в советском еще фильме В поисках капитана Гранта, где молодой артист сыграл капитана Джона Манглса. После этой главной роли у него стали появляться и другие успешные работы.

Известность актера росла, но потом случилась перестройка девяностых годов, и кинематограф уже не мог кормить его и его семью, равно как и театр. А у Олега в то время на руках была двухлетняя дочка Кристина. Профессиональных перспектив он для себя в России не видел, ведь люди были заняты выживанием, и им оказалось не до развлечений.

Так, Олег Штефанко принял решение, и перебрался в Нью-Йорк. Поначалу ему было непросто адаптироваться в новых реалиях. Он работал охранником, таксистом, официантом и барменом, чтобы просто прокормиться. Позднее он начал сниматься в кино в эпизодах в прямом смысле за еду. Но в Америке это привычная практика.

По настоящему переломным моментом в его профессиональной жизни можно считать судьбоносные встречи с Олегом Видовым и Савелием Крамаровым, которые однажды заглянули в ресторанчик, где Олег работал официантом. Они разговорились, и коллеги дали ему пару дельных советов, которыми он не преминул воспользоваться.

Олег Штефанко стал обучаться по американской методике, много работал, получил американское гражданство, и постепенно перешел от эпизодических ролей к более значительным. А потом даже встретился с Робертом де Ниро, что тоже подтолкнуло его карьеру вперед.

Артист признается, что по сравнению с Россией, требования к актерам в Америке гораздо более жесткие: много внимания уделяется подготовительному перед съемками периоду, а сама смена может начаться даже в четыре часа утра.

Когда он уже закрепился в Америке, и его материальное положение стало стабильнее, к нему переехали супруга Лариса с дочерью Кристиной, а потом у них родился еще и сын Иван, но в Америке его называют Джоном.

После того, как в России начали снимать кино и сериалы, предложения посыпались на Олега. Он не отказывался ни от работы в родной стране, ни в Америке. Но постоянная занятость и перелеты не позволяли артисту уделять достаточное время семье, и его жена подала на развод. Олег признается, что это было для него тяжелым испытанием, но дети к тому времени уже повзрослели, а с бывшей женой они сохранили добрые отношения.

Лариса повторно вышла замуж, а Олег переехал в Россию, где его востребованность все-таки выше, чем в Америке, и, по его словам, ему там комфортнее. Он регулярно встречается с детьми, и продолжает сниматься в и Голливуде тоже. А еще актер повторно женился, и вполне счастлив со своей второй супругой Анной.