Великобритания ввела санкции против руководства российских государственных банков
Правительство Соединенного королевства приняло решение о введении санкций против руководства государственных банков России.
В связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях власти Великобритании приняли решение о введении санкций против руководства некоторых российских государственных банков.
"Очередной пакет санкций направлен против 55 членов советов директоров организаций, которые продолжают спонсировать российскую военную машину", — говорится в сообщении.
Санкции Великобритании коснутся руководства Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Парламентарии из Германии, Польши, Словакии и Бельгии потребовали немедленной отмены антироссийских санкций
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Аксёнов предупредил о скорой трансформации СВО в контртеррористическую операцию
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб