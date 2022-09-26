Великобритания ввела санкции против руководства российских государственных банков

Правительство Соединенного королевства приняло решение о введении санкций против руководства государственных банков России.

В связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях власти Великобритании приняли решение о введении санкций против руководства некоторых российских государственных банков.

"Очередной пакет санкций направлен против 55 членов советов директоров организаций, которые продолжают спонсировать российскую военную машину", — говорится в сообщении.

Санкции Великобритании коснутся руководства Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка.