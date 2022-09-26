В Китае распространяются слухи о военном перевороте и аресте Си Цзиньпина

В выходные в Твиттере начали распространяться слухи о том, что в Китае разворачивается тайный переворот, а глава государства Си Цзиньпин находится под домашним арестом.

По информации The Print, слухи появились после того, как китайский журналист Чжао Ланьцзянь, находящийся за границей, сообщил о массовой отмене рейсов.

Эту информацию распространила медиа-сеть, которая связана с духовным движением Фалуньгун, Новой династией Тан (NTDTV) и китайским ютубером Дженнифер Цзэн, живущей за рубежом.

Цзэн также опубликовала фото военного конвоя, который перемещается по Китаю.

Пользователей насторожил и тот факт, что Цзиньпин не участвовал в семинаре по военной реформе и национальной обороне.

Всего за несколько дней до этого заместителя министра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюня приговорили к смертной казни за нелояльное отношение к главе государства, но дали ему двухлетнюю отсрочку.

Как оказалось, слухи были беспочвенными, ситуация в Китае никак не изменилась за последнее время.

Натан Рузер, исследователь из Австралийского института стратегической политики, специализирующийся на Китае, уверяет, что нет никаких свидетельств переворота или даже оснований подумать, что он мог произойти.