Иранские беспилотники оказались очень опасными для Украины

Украинские вооруженные силы заявляют об атаке на города страны беспилотников, произведенных в Иране.

Сообщается, что они сбрасывают бомбы на позиции военных, уничтожая боевую технику. При этом на радах БПЛА практически невозможно увидеть.

Речь идет о боевых беспилотниках Shahed и Mohajer, которые производятся в Иране. Некоторые из них были сбиты и после этого идентифицированы.

Украинская сторона подчеркивает, что появление таких аппаратов на поле боя делает необходимость в поставках западного оружия еще более острой.

Иранские беспилотники способны летать на небольшой высоте и уклоняться от радаров. Их можно сбить американскими «Стингерами», но только днем, потому что на технике нет приборов ночного видения.

Глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорит, что противостоять иранским беспилотникам без специальной техники очень сложно.

По ее словам, зимой Украина могла бы обучать своих солдат использованию более совершенного оружия, но Запад пока не согласовал его поставки.

Ранее американская разведка сообщала о визите российской делегации в Иран якобы для покупки партии беспилотников. Это заявление было опровергнуто российской стороной.